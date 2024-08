https://fr.sputniknews.africa/20240831/au-togo-le-peuple-guin-celebre-le-nouvel-an-avec-la-ceremonie-de-la-pierre-sacree-1068089051.html

Au Togo, le peuple Guin célèbre le Nouvel an avec la cérémonie de la pierre sacrée

Au Togo, le peuple Guin célèbre le Nouvel an avec la cérémonie de la pierre sacrée

Lors de la fête d'Epé-Ekpé, qui marque le début d'une année nouvelle chez les Guins, se déroule la cérémonie d'Ekpé-sosso, littéralement la cérémonie de la... 31.08.2024, Sputnik Afrique

Le moment le plus attendu est celui où le prêtre sort de la forêt avec la pierre sacrée. Les pierres sont à chaque fois de différentes couleurs, qui sont interprétées comme un message des ancêtres. Cette année, elle est blanchâtre, ce qui est pris comme un bon présage.L'événement a lieu chaque année entre fin août et début septembre à Glidji, dans le sud-est du pays.Cette année est célébrée la 361e cérémonie. La prise de la pierre débute par un cortège de prêtres et de prêtresses. Des chants et des danses accompagnent la marche créant une ambiance festive.

