https://fr.sputniknews.africa/20240830/une-rue-poutine-pourrait-apparaitre-au-niger-1068064800.html

Une rue Poutine pourrait apparaître au Niger

Une rue Poutine pourrait apparaître au Niger

Sputnik Afrique

Deux villes nigériennes sont prêtes à baptiser l’une de leurs rues en l’honneur de Vladimir Poutine, relatent des médias. 30.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-30T09:40+0200

2024-08-30T09:40+0200

2024-08-30T09:40+0200

afrique subsaharienne

niger

niamey

rue

vladimir poutine

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1f/1064393735_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_8ffbc1b08737033ffffbf98d2f85a7d4.jpg

Il s’agit de Niamey, la capitale du pays, et de la ville de Zinder."Nous sommes prêts à le faire parce que la Russie nous a aidés, a soutenu notre peuple dans les moments difficiles", a déclaré Issoufou Mamane, maire de Zinder.De plus, à Niamey, un parc de l’amitié entre le Niger et la Russie pourrait voir le jour.

afrique subsaharienne

niger

niamey

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, niamey, rue, vladimir poutine, russie