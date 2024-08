https://fr.sputniknews.africa/20240830/une-delegation-russe-attendue-au-rwanda-avec-des-propositions-concretes-sur-lenergie-nucleaire-1068067496.html

Une délégation russe attendue au Rwanda avec des "propositions concrètes" sur l'énergie nucléaire.

Le géant russe du nucléaire Rosatom va envoyer une équipe d'experts à Kigali pour discuter de l'avancement de plusieurs projets, a indiqué l'ambassadeur russe... 30.08.2024, Sputnik Afrique

Une équipe de Rosatom rencontrera des responsables à Kigali et discuteront de "la conception de deux projets", a déclaré l'ambassadeur russe sur place, Alexandre Polyakov, selon The News Times. Les parties aborderont l'établissement du Centre de science et de technologie nucléaires. La création d'une mini-centrale nucléaire et d'un réacteur de recherche sont aussi en cours de négociation.

