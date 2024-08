https://fr.sputniknews.africa/20240830/totalenergies-vend-deux-champs-petroliers-au-nigeria-pour-195-millions-de-dollars-selon-les-medias-1068078587.html

TotalEnergies vend deux champs pétroliers au Nigeria pour 19,5 millions de dollars, selon les médias

Il s'agit des blocs Olo et Olo West, qui seront désormais la propriété d’Aradel Holdings, une compagnie pétrolière locale. 30.08.2024, Sputnik Afrique

Le groupe français mène depuis plusieurs mois une politique de désengagement de l'Afrique et réduit ses investissements sur le continent, rappelle l’agence Ecofin. Fin juillet de cette année, TotalEnergies a déjà cédé 10% de ses parts dans Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, se retirant de 18 projets pétroliers et gaziers dans le delta du Niger.

