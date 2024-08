https://fr.sputniknews.africa/20240830/lethiopie-travaille-sur-la-mise-en-uvre-de-la-zone-de-libre-echange-continentale-africaine-1068070238.html

L’Éthiopie travaille sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a reçu le 29 août le secrétaire général de la ZLECA, la Zone de libre-échange continentale africaine, relate... 30.08.2024, Sputnik Afrique

afrique du nord

éthiopie

libre-échange

commerce

zone de libre-échange

zone de libre-échange continentale africaine (zlecaf)

Le renforcement des capacités des institutions et du secteur privé est essentiel à la pleine mise en œuvre de l’accord, a souligné Taye Atske Selassie.De son côté, le secrétaire général de la ZLECA, Wamkele Mene, a salué les réformes économiques que l’Éthiopie a faites récemment. Il a déclaré que ces mesures faciliteraient le flux d'investissements.La zone de libre-échange continentale africaine est un projet dont l’objectif est d'intégrer à terme l'ensemble des 55 États de l'Union africaine. La zone serait ainsi le plus grand marché potentiel au monde. L’accord de ZLECA, signé en 2018 par 44 États africains, engage ses signataires à supprimer les droits de douane sur 90% des marchandises, à libéraliser progressivement le commerce des services et à éliminer les autres barrières non tarifaires.

