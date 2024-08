https://fr.sputniknews.africa/20240830/les-reseaux-sociaux-detournent-la-jeunesse-africaine-du-progres-dit-une-militante-a-sputnik-afrique-1068078114.html

Les réseaux sociaux détournent la jeunesse africaine du progrès, dit une militante à Sputnik Afrique

La déconnexion d'avec la réalité est préoccupante étant donné que l'Afrique a besoin d'une jeunesse motivée et capable de stimuler le progrès et l'innovation...

Pour faire face à ce problème croissant, Mme Dinga a préconisé des politiques qui limitent l'utilisation des réseaux sociaux et favorisent un contenu plus éducatif. Ayant grandi dans la pauvreté, Dinga comprend la valeur du travail acharné. Cela l'a inspirée pour créer la plateforme EMMI Empire, qui aide les jeunes filles à éviter des luttes similaires, à réaliser leur potentiel, à poursuivre leurs rêves, à atteindre l'indépendance financière et à progresser dans leur éducation.

