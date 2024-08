https://fr.sputniknews.africa/20240830/les-jeunes-camerounais-devraient-etre-formes-en-russie-pour-aider-leur-pays-dorigine-1068078465.html

"Les jeunes Camerounais devraient être formés en Russie pour aider leur pays d'origine"

C'est ce qu'affirme à Sputnik Afrique le Président de l'Autorité de développement de la Vallée du Noun, au Cameroun, en marge du Forum municipal des BRICS à... 30.08.2024, Sputnik Afrique

Lui-même diplômé d'une université russe, le Dr Nwana Sama Bernard est convaincu que la Russie peut jouer un rôle important dans la formation de la jeunesse camerounaise. "Nous pensons que Moscou peut faire beaucoup de bonnes choses pour nous, beaucoup de choses judicieuses sur le plan politique et économique, et nous comptons sur Moscou pour beaucoup de choses. La méthode de formation russe, nous comptons là-dessus. Nous voyons déjà qu'elle porte ses fruits", a-t-il souligné. En outre, M.Bernard a mentionné un protocole d'accord signé entre le Cameroun et la Russie qui prévoit une collaboration étroite entre leur association et le forum.

