Les Africains veulent "être considérés comme des partenaires plutôt que comme des mendiants"

"En tant que peuple africain, nous voulons être considérés comme des partenaires plutôt que comme des mendiants", affirme à Sputnik Afrique un participant sud-africain au Forum municipal international des BRICS à Moscou.Lungelo Buthelezi, directeur de projet au sein de la municipalité d'eThekwini, salue les entreprises russes qui traitent l'Afrique du Sud comme un partenaire égal, au lieu de la mépriser: "J'ai constaté qu'avec tous les hommes d'affaires russes avec lesquels j'ai interagi, ils nous ont vraiment considérés comme des partenaires plutôt que comme un supérieur". L'interaction avec l’Afrique du Sud devrait se passer "à un niveau de partenariat plutôt que dans une sorte de configuration maître-serviteur", préconise-t-il.Le fonctionnaire a souligné que la Russie avait beaucoup à offrir et qu'elle fournissait des produits dont on avait vraiment besoin à un prix accessible. Il a mentionné le pétrole, le gaz et "un grand nombre d'autres industries" qui pourraient s'implanter dans les villes sud-africaines.

