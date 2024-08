https://fr.sputniknews.africa/20240830/le-ghana-veut-soutenir-lindustrie-du-cacao-apres-de-mauvaises-recoltes-1068077138.html

Le Ghana veut soutenir l'industrie du cacao après de mauvaises récoltes

Le Ghana veut soutenir l'industrie du cacao après de mauvaises récoltes

Le régulateur national du cacao au Ghana négocie avec des opérateurs afin de lever des fonds pour stimuler l'industrie, alors que les récoltes de 2024... 30.08.2024, Sputnik Afrique

Le régulateur de l'industrie, le Ghana Cocoa Board, est en discussions avec des négociants comme Olam Group Ltd. et Barry Callebaut AG pour lever au moins un tiers des 1,5 milliard de dollars nécessaires pour soutenir l'industrie du cacao, rapporte Bloomberg.Les récoltes de cacao ont diminué pour la troisième année consécutive. Elles étaient de :Une combinaison de conditions météorologiques défavorables, de maladies et de manque d'engrais explique cette baisse.

