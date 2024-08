https://fr.sputniknews.africa/20240830/lallemagne-abandonne-sa-base-aerienne-au-niger-fin-a-lere-de-la-presence-militaire-occidentale-1068066972.html

L'Allemagne abandonne sa base aérienne au Niger: fin de l'ère de la présence militaire occidentale

30.08.2024

2024-08-30T12:20+0200

2024-08-30T12:20+0200

2024-08-30T12:23+0200



"La cérémonie de ce soir marque la fin du retrait définitif des militaires allemands du Niger, ainsi que la fermeture et la cession de leur emprise", a déclaré un des membres du comité de désengagement. Avant la signature, les militaires nigériens et allemands ont inspecté la base. Deux derniers vols ont été effectués. Au total, 5 vols d'avion A400m et Antonov 124 ont été effectués. Ils ont permis de désengager 60 militaires allemands et 146 tonnes de matériels et d’équipements, selon Mamane Sani Kiaou, chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, président du comité de désengagement.

