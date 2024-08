https://fr.sputniknews.africa/20240830/la-cedeao-condamne-le-massacre-a-barsalogho-et-appelle-a-renforcer-la-lutte-antiterroriste-1068065774.html

La CEDEAO condamne le massacre à Barsalogho et appelle à renforcer la lutte antiterroriste

La communauté "condamne sans réserve les attaques barbares (…) qui ont entraîné la mort de dizaines de civils innocents et blessé de nombreux autres" le 24... 30.08.2024, Sputnik Afrique

L’organisation exprime "sa solidarité au gouvernement et au peuple du Faso dans leurs combats incessants contre les terroristes".Elle appelle également à une coopération renforcée entre les États de la sous-région pour éradiquer la menace terroriste.Le 24 août, des terroristes ont attaqué la ville de Barsalogho dans la région du Centre-nord, faisant plusieurs morts. Le ministre burkinabè de la Communication a qualifié cette attaque de "lâche" et de "barbare", menée par des "hordes de criminels" qui s’en sont pris à "des femmes, des enfants, des personnes âgées et des hommes sans distinction".

