En une semaine, la Russie effectue 15 frappes avec des armes de haute précision, libère 7 localités

Suite aux frappes, des installations énergétiques ukrainiennes critiques, des aérodromes, des dépôts de carburant, des arsenaux contenant des armes de...

Autres points clés du bilan hebdomadaire de la Défense russe, du 24 au 30 août: Le groupement Nord a continué à anéantir les militaires ukrainiens dans la région russe de Koursk. Il opère également sur les axes de Lyptsi, de Voltchansk. Les pertes ennemies s'élèvent à 3.580 militaires. 6 chars, 181 blindés ont été détruits, ainsi que 4 lanceurs de LRM, dont un HIMARS;️Le groupement Ouest a frappé 6 brigades ukrainiennes. La localité de Stelmakhovka, en RDL, et celle de Synkovka, dans la région de Kharkhov, ont été libérées. 2 chars, 11 véhicules blindés de combat, dont 3 véhicules blindés de transport de troupes américains M113, un lanceur de système de fusées à lancement multiple RAK-SA-12 de fabrication croate, ont été détruits. Les forces de Kiev ont perdu 3.450 militaires; ️Le groupement Sud a libéré la localité de Konstantinovka en RPD et a frappé 3 brigades. Des chars Abrams et Leopard🇩🇪 ont été détruits. Les pertes ukrainiennes s’élèvent à 4.840 militaires;️Le groupement Dniepr a frappé 5 brigades. 2 blindés, 32 véhicules et 16 canons d'artillerie, dont 6 obusiers américains de 155 mm🇺🇸 ont été détruits. Les forces ukrainiennes ont perdu 460 militaires; ️Le groupement Centre a libéré 4 localités en RPD, repoussé 50 attaques ukrainiennes, détruit 7 chars. 14 blindés, dont un Marder de fabrication allemande, ont été détruits. Les forces ukrainiennes ont perdu 3.720 militaires.️Le groupement Est occupe des positions plus avantageuses et a repoussé 18 attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 860 militaires; ️La défense aérienne russe a abattu un MiG-29, 3 missiles ATACMS et 4 missiles Tochka-U ainsi que 19 bombes Hammer. De plus, 311 drones ont été interceptés, dont 127 en dehors de la zone de l'opération militaire spéciale; La Flotte de la mer Noire a détruit 6 bateaux ukrainiens sans pilote;58 militaires ukrainiens se sont rendus sur la ligne de front.

