Algérie: des mesures prises pour le développement du football féminin

algérie

maghreb

football

sport

''Le bureau fédéral a adopté de nouvelles mesures de réorganisation du championnat de football féminin. Désormais, la première division sera réorganisée avec douze clubs pour augmenter le temps de jeu et celle de la deuxième division sera réorganisée en quatre groupes régionaux'', indique l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel.La décision a été prise au cours de la réunion ordinaire du Bureau fédéral, élargie aux ligues régionales et nationales, tenue le mercredi 28 août, sous la présidence du patron la FAF, Walid Sadi, au Centre technique National de Sidi Moussa.Selon la même source, le financement du football féminin ''sera revu de manière plus objective''.Par ailleurs, ''la ligue et la commission du football féminin sont appelées à se réunir avec les clubs pour consultations. Un cahier des charges sera élaboré en ce sens'', souligne l'instance fédérale.D'autres décisions ont été prises par le Bureau fédéral dans le cadre du développement du football féminin, ainsi la commission du football féminin est chargée de préparer un projet de coopération à proposer à la Fédération algérienne du sport universitaire. La FAF a annoncé que le football féminin sera intégré au programme FIFA/TDS dès cette saison, ainsi que la mise en place des sélections régionales féminines pour participer au tournoi national ''Khodor El Mustakbel'' pour la saison 2024/2025.

