Médias occidentaux suspendus: le Sahel a-t-il les moyens de faire face à la désinformation?

Et de conclure: "Les pays africains ont grandement besoin d’une véritable politique d’éducation et de formation -y compris dans l’espace public social- aux médias, performante et hautement efficace, capable de donner à tous les citoyens le recul nécessaire face aux informations subversives et les outils d’analyse et de détection de fake news. C’est une responsabilité envers les générations futures, dans un contexte où l’intelligence artificielle commence à prendre des proportions de plus en plus importantes, voire effrayantes en termes de fabrication de fake news".