Le navire-école Smolny de la Flotte russe de la Baltique est entré dans le port sud-africain du Cap

Le navire-école Smolny de la Flotte russe de la Baltique est entré dans le port sud-africain du Cap

Pendant cette visite non-officielle, l'équipage se réapprovisionnera en eau, en carburant et en nourriture et effectuera une inspection technique du navire. 29.08.2024, Sputnik Afrique

Les matelots comme les cadets rencontreront des marins sud-africains et se verront proposer de découvrir "les sites historiques de la deuxième ville d'Afrique du Sud", a déclaré la Flotte de la Baltique dans un communiqué. Pour l'équipage du Smolny, la visite en Afrique du Sud représente la troisième escale dans un port étranger au cours de son long voyage, après La Havane, à Cuba, et La Guaira, au Venezuela. Ce voyage est une étape de la formation en mer des cadets: les futurs officiers de marine suivent un programme de formation, notamment sur les communications et la navigation. Au total, plus de 300 jeunes participent à ce périple.

