https://fr.sputniknews.africa/20240829/le-forum-municipal-des-brics-devrait-transformer-le-recyclage-des-dechets-a-tubah-au-cameroun-1068062298.html

Le Forum municipal des BRICS devrait transformer le recyclage des déchets à Tubah, au Cameroun

Le Forum municipal des BRICS devrait transformer le recyclage des déchets à Tubah, au Cameroun

Sputnik Afrique

La commune trie les déchets en plastique, en bois et en matières organiques, a expliqué le conseiller municipal Julius Fuli à Sputnik Afrique. Le plastique est... 29.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-29T22:58+0200

2024-08-29T22:58+0200

2024-08-29T22:58+0200

brics

cameroun

russie

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/0d/1067486283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f3847b914b12aa6756133e1c3d43e99.jpg

La commune trie les déchets en plastique, en bois et en matières organiques, a-t-il expliqué. Le plastique est utilisé pour fabriquer des briques et construire des routes, et les déchets organiques sont transformés en fumier, ce qui améliore les rendements agricoles. Cependant, M.Fuli a souligné qu'avec les 420.000 habitants de Tubah et les 20.000 étudiants de l'université d'État, les méthodes de recyclage artisanales actuelles ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins croissants en matière de gestion des déchets. Il s'est dit optimiste sur le fait que les connaissances et les technologies issues du forum des BRICS pourraient contribuer à moderniser ce système. Le conseiller espère également que les BRICS pourront aider à transformer les connaissances des étudiants en applications pratiques, soulignant la nécessité d'intégrer la technologie dans l'éducation pour le bénéfice des étudiants et de la communauté. En conclusion, M.Fuli a fait l'éloge du Forum municipal des BRICS qui offre une plateforme d'interaction continue, d'échange de connaissances et de collaboration financière entre les municipalités. Il y voit une occasion cruciale d'améliorer le bien-être économique et social.

cameroun

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, cameroun, russie, afrique subsaharienne