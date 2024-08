https://fr.sputniknews.africa/20240829/le-forum-des-jeunes-diplomates-au-format-brics-a-demarre-dans-la-ville-russe-doufa-1068047280.html

Le forum des jeunes diplomates au format BRICS+ bat son plein dans la ville russe d’Oufa

Une centaine de délégués d'une trentaine de pays du Sud et de l'Est sont venus dans cette ville de l'Ouest de la Russie, située à une centaine de kilomètres... 29.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-29T09:24+0200

2024-08-29T09:24+0200

2024-08-29T09:36+0200

russie

brics

diplomatie

oufa

Le forum a débuté le 27 août. Cette année, l'événement se déroule sous les auspices de la présidence russe des BRICS et vise à contribuer à renforcer la coopération des jeunes entre les pays du Sud et de l'Est. Le thème du forum est "Le rôle de la diplomatie des jeunes dans le renforcement du multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux équitables". À Oufa, "au carrefour des civilisations, les représentants de diverses religions et peuples vivent en paix et en harmonie depuis de nombreux siècles. Il s’agit d’un exemple clair de la manière dont un paysage ethno-religieux et culturel diversifié peut devenir la base d’un développement à long terme et d’une compréhension mutuelle durable. Les relations entre les pays des BRICS reposent sur ces mêmes principes", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans un message vidéo adressé aux participants. L’événement durera jusqu'au 31 août.

russie

oufa

