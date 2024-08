https://fr.sputniknews.africa/20240829/lagence-rossiya-segodnya-et-roscongress-ont-signe-un-accord-de-partenariat-1068054064.html

L’agence Rossiya Segodnya et Roscongress ont signé un accord de partenariat

29.08.2024

Lors de la cérémonie de signature, le directeur de la Fondation Alexandre Stouglev a hautement apprécié le travail du groupe médiatique. Il a souligné son statut de leader dans l'espace informationnel du pays. Le directeur général de Rossiya Segodnya a pour sa part remercié Roscongress pour sa confiance et a souligné que la signature de l'accord n'était pas seulement une formalisation des relations existantes, mais aussi une inspiration pour l'avenir. "Notre activité s'entrecroise avec celle de Roscongress dans beaucoup de choses. Nous travaillions probablement dans des formats différents, mais désormais nous pourrons nous compléter l’un l’autre et combiner nos compétences. L'idée de conclure un accord général de partenariat avec la Fondation inclut aussi l'initiative de coopérer avant même l'événement, non seulement de refléter ce qui a été fait après, mais de s'engager dans une planification commune, en recherchant des sens et des accents communs. Et il me semble que c'est là que nous pouvons être très utiles les uns pour les autres", a indiqué Dmitri Kisselev.

