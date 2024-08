https://fr.sputniknews.africa/20240829/laes-est-une-entite-que-nous-respectons-dit-la-ministre-senegalaise-des-affaires-etrangeres-1068052384.html

"L’AES est une entité que nous respectons", dit la ministre sénégalaise des Affaires étrangères

"Il n'y a aucune opportunité ou possibilité pour créer une fracture entre" le Senegal et les 3 pays de l'AES, a déclaré à Sputnik Afrique Yacine Fall. 29.08.2024, Sputnik Afrique

"Nous sommes les voisins. Nous sommes unis par l'histoire, par les liens du sang. Donc, il n'y a aucune opportunité ou possibilité pour créer une fracture entre nous et les États du Sahel", a dit Yacine Fall concernant les relations avec l’alliance composée du Niger, du Mali et du Burkina Faso. La ministre a répondu à une question de Sputnik Afrique lors d'une conférence de presse avec Sergueï Lavrov à Moscou.Elle a rappelé que le Premier ministre sénégalais avait effectué ce mois-ci une visite officielle au Mali. La ministre a évoqué la position de Dakar concernant l’imposition des sanctions économiques par la CEDEAO contre les États de l’AES: "Nous étions dans l'opposition lorsque cette crise s'est passée dans plusieurs de ces pays, et nous avons une position très claire par rapport à certaines décisions économiques qui ont eu un impact". La CEDEAO est pourtant une "entité que nos pères fondateurs ont créée et que nous devons protéger, soutenir, améliorer, renforcer, et ouvrir toutes les vannes des discussions", a-t-elle nuancé."Les États du Sahel sont des pays frères", et Dakar les soutient au niveau international "quel que soit leur choix", a conclu la ministre.

