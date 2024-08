https://fr.sputniknews.africa/20240829/la-russie-a-identifie-plus-de-4000-mercenaires-se-battant-pour-kiev-1068060651.html

La Russie a identifié plus de 4.000 mercenaires se battant pour Kiev

La Russie collecte des données sur les mercenaires présents en Ukraine et les informations concernant leurs crimes seront connus dans de nombreux pays, a... 29.08.2024, Sputnik Afrique

Les forces spéciales russes collectent des informations sur les mercenaires et des enquêtes ont été faites sur un certain nombre d'entre eux, a déclaré à Sputnik Rodion Mirochnik, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.Le responsable a souligné que les mercenaires étrangers étaient souvent des psychopathes qui méprisent le droit international humanitaire et sont enclins aux violences, aux meurtres, aux abus contre les civils et au pillage.

