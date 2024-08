https://fr.sputniknews.africa/20240829/la-part-des-equipements-russes-et-sovietiques-dans-larmee-tchadienne-atteint-90-selon-ndjamena-1068061058.html

La part des équipements russes et soviétiques dans l'armée tchadienne atteint 90%, selon N’Djamena

La part des équipements russes et soviétiques dans l'armée tchadienne atteint 90%, selon N’Djamena

Sputnik Afrique

Les forces armées tchadiennes sont équipées en grande partie avec du matériel soviétique ou russe, a déclaré en conférence de presse Mahamoud Adam Béchir... 29.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-29T19:46+0200

2024-08-29T19:46+0200

2024-08-29T19:46+0200

afrique subsaharienne

tchad

armée

armements

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104011/70/1040117025_0:117:4896:2871_1920x0_80_0_0_9a91bd22deea74b7e2bc039b40c28eb6.jpg

Le Tchad s'appuie sur le matériel russe et soviétique pour ses forces armées, a déclaré en conférence de presse Mahamoud Adam Béchir, ambassadeur du pays à Moscou.Le responsable a aussi souligné les liens entre les deux pays dans le domaine de l'éducation. 300 nouveaux jeunes Tchadiens pourraient venir étudier en Russie cette année, et deux fois plus l'an prochain, a-t-il assuré.

afrique subsaharienne

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, tchad, armée, armements