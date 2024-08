https://fr.sputniknews.africa/20240829/exploration-geologique-et-developpement-des-reserves-minerales-au-menu-des-pourparlers-lavrov-fall-1068052576.html

Exploration géologique et développement des réserves minérales au menu des pourparlers Lavrov-Fall

Une attention particulière a été accordée aux relations commerciales et économiques lors des négociations avec Yacine Fall, ministre sénégalaise des Affaires... 29.08.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

sénégal

russie

commerce

économie

exploration

géologie

minéral

"Nous avons convenu de prendre des mesures supplémentaires pour mettre en œuvre des projets communs prometteurs dans le domaine de l'exploration géologique, du développement des réserves minérales, du développement de l'énergie, des infrastructures et de la pêche", a dit le ministre russe.Une commission intergouvernementale commerciale et économique verra ainsi le jour.La Russie est l'un des plus grands fournisseurs de produits pétroliers sur le marché sénégalais, les négociations sont en cours pour fournir au Sénégal des engrais, de la farine et du blé directement, et non par des intermédiaires, a ajouté Sergueï Lavrov.

