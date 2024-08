https://fr.sputniknews.africa/20240828/un-lance-roquettes-multiple-tornado-s-frappe-lennemi-de-nuit-1068041049.html

Un lance-roquettes multiple Tornado-S frappe l'ennemi de nuit

Un équipage de lance-roquettes multiple Tornado-S a visé des positions ennemies dans la région de Koursk, rapporte la Défense russe, vidéo à l'appui. 28.08.2024, Sputnik Afrique

Selon les données de renseignement, l’armée de Kiev a concentré dans un endroit ses armements, équipements militaires et des munitions. Ce point a été ciblé et détruit par l’équipage du LRM, rapporte la Défense russe qui publie une vidéo.Le lance-roquettes multiple est équipé du système de navigation satellitaire GLONASS, qui permet des frappes encore plus précises.Les équipages peuvent détruire des postes de commandement, des entrepôts d'armes, de munitions et de carburant, des centres de communication ou des systèmes de défense aérienne situés à grande distance.

