L’Onu enquête sur les activités de ses employés au Soudan, selon les médias

Deux hauts responsables du Programme alimentaire mondial des Nations unies sont soupçonnés de fraude et de dissimulation d'informations, écrit Reuters. 28.08.2024, Sputnik Afrique

D’après l’agence, ces employés pourraient avoir caché des informations sur les possibilités de livraison de nourriture à la population civile dans le contexte de la grave crise alimentaire.Le directeur régional du PAM, Mohammed Ali, pourrait également être lié à "la disparition de plus de 200 000 litres de carburant de l'Onu dans la ville soudanaise de Kosti". Les deux hommes concernés ont refusé de commenter la situation, selon la même source. Les combats entre l’armée gouvernementale et les FSR se poursuivent au Soudan depuis avril 2023. Le conflit a déjà fait plus de 15.000 morts, 26.000 blessés et environ 10 millions de déplacés, selon l’Onu. Il est actuellement compliqué par la situation épidémique.

