https://fr.sputniknews.africa/20240828/le-prix-tolstoi-de-la-paix-sera-decerne-a-moscou-une-premiere-1068039370.html

Le Prix Tolstoï de la paix sera décerné à Moscou, une première

Le Prix Tolstoï de la paix sera décerné à Moscou, une première

Sputnik Afrique

Le prix sera décerné pour des réalisations exceptionnelles visant à contrer la menace d'une troisième guerre mondiale et à prévenir une catastrophe nucléaire... 28.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-28T15:58+0200

2024-08-28T15:58+0200

2024-08-28T15:58+0200

russie

moscou

le bolchoï (théâtre)

prix

liberté d'expression

liberté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103678/87/1036788787_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_184ff43b4dc8a8f24274e7001d3b03f5.jpg

La cérémonie, une première, aura lieu le 9 septembre au théâtre Bolchoï, le jour de l'anniversaire du grand écrivain et philosophe russe Léon Tolstoï. Le Prix Tolstoï de la paix est un projet international de grande envergure, exclusivement public. La décision d'attribuer le Prix est prise par un jury international, qui comprend des personnalités publiques éminentes qui ont fait leurs preuves dans la défense des idées de paix et de coopération entre les peuples. Les membres du jury actuel sont des citoyens de 9 pays, dont 3 États membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu. Le prix est décerné pour des réalisations exceptionnelles visant à contrer la menace d'une troisième guerre mondiale et à prévenir une catastrophe nucléaire. Il met en avant les réalisations significatives dans le domaine de la démilitarisation, de la démocratisation et de l'humanisation des relations internationales sur la base des normes de moralité et de droit, pour des activités de maintien de la paix et une lutte pour la défense des droits de l'homme et des libertés. La cérémonie réunira des personnalités publiques et politiques, des représentants du monde de la culture, ainsi que des responsables de pays étrangers. L'orchestre du théâtre Bolchoï, sous la direction de Valéry Guerguiev, donnera une prestation lors de cette soirée.Fondation pour le Prix international Tolstoï de la paix a été créé le 22 juin 2022. Le prix porte le nom de l’écrivain de renommée mondiale et humaniste reconnu Léon Nikolaïevitch Tolstoï, devenu un véritable symbole de la culture russe. Son nom et l'ampleur de son héritage correspondent parfaitement à l'idée et aux objectifs du Prix international de la paix.

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, moscou, le bolchoï (théâtre), prix, liberté d'expression, liberté