Le portable de Durov a été piraté en 2017 par les services de renseignement français et émiratis

Cette opération baptisée Purple Music s'était déroulée dans un contexte "d'extrême inquiétude" des autorités françaises concernant le fait que Daech* ait... 28.08.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/07/1045447163_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_cf4f93c6d6ce87590c5e91e2c712f4b1.jpg

Selon le journal, rien n’indique pour l’instant que l’opération visant à pirater le téléphone du fondateur de Telegram soit liée à son arrestation le 24 août par les autorités françaises.De plus, la société de Pavel Durov a longtemps ignoré les assignations à comparaître et les ordonnances judiciaires qui lui étaient parvenues à son adresse e-mail. Telegram, à son tour, déclare que ses activités ne contredisent pas les dispositions de la loi européenne sur les services numériques, Digital Services Act (DSA).Toujours selon le média, en 2018, Emmanuel Macron avait rencontré Pavel Durov et lui avait proposé de déplacer le siège social de Telegram à Paris, ce que l'homme d'affaires avait refusé. Le Président français avait également proposé de lui accorder la citoyenneté. En 2021, Pavel Durov a été naturalisé français. Il a bénéficié d'une procédure exceptionnelle dite de "l'étranger éminent". En 2018, lorsque les autorités russes ont décidé de bloquer Telegram en raison de violations de la loi, 26 organisations de défense des droits humains ont condamné la décision. "Cette fois vont-elles exiger la libération de Durov ou avaler leur langue ?", s’est interrogée le 25 août la porte-parole de la diplomatie russe.*organisation terroriste interdite en Russie

2024

Actus

