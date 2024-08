https://fr.sputniknews.africa/20240828/du-carburant-algerien-arrive-au-liban-afin-de-retablir-lapprovisionnement-electrique-du-pays-1068042333.html

Du carburant algérien arrive au Liban afin de rétablir l'approvisionnement électrique du pays

30.000 tonnes de fuel algérien sont arrivées le 27 août au port libanais de Tripoli, selon un communiqué de Sonatrach. 28.08.2024, Sputnik Afrique

L’envoi fait partie de l’initiative annoncée le 18 août par le Président algérien. Le pétrolier IN ECKER est parti du port de Skikda le 22 août 2024. La cargaison est destinée à assurer l’approvisionnement des centrales électriques libanaises et contribuer à la restauration de l’électricité dans le pays, resté sans depuis le 17 août. Depuis cette date, la dernière unité opérationnelle de la centrale électrique de Zahrani, la plus importante du pays, avait été contrainte de s’arrêter, en raison de l’épuisement des réserves de carburant. L’envoi illustre "l’engagement indéfectible de l’Algérie à soutenir le peuple libanais frère dans les moments difficiles qu’il traverse", selon le communiqué.

