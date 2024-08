https://fr.sputniknews.africa/20240828/des-drones-des-forces-armees-maliennes-neutralisent-des-terroristes-1068045021.html

Des drones des Forces Armées Maliennes neutralisent des terroristes

Des drones des Forces Armées Maliennes neutralisent des terroristes

Sputnik Afrique

Des drones ont été utilisés pour neutraliser des terroristes dans le secteur de Tinzaouatene, selon un communiqué des Forces Armées Maliennes. 28.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-28T20:32+0200

2024-08-28T20:32+0200

2024-08-28T20:32+0200

afrique subsaharienne

mali

terrorisme

drone

attaque

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1d/1058938058_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_390fa619fc8326e4dbff56f2046a2620.jpg

Une attaque aérienne a été menée dans la matinée du 27 août dans la région de Tinzaouatene, rapporte un communiqué des Forces Armées Maliennes.Une dizaine de terroristes ont été tués.L'intervention visait à affaiblir les capacités des groupes armés dans la zone et rentre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le nord du pays.Début août des djihadistes et de Touaregs avaient mené une attaque à Tinzaouatene contre les troupes gouvernementales maliennes et leurs alliées russes. Des drones utilisés par l'armée ukrainienne avaient été retrouvés sur place, selon les médias locaux.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, terrorisme, drone, attaque