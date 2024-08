https://fr.sputniknews.africa/20240828/au-cours-dune-semaine-le-nombre-dinfections-a-la-mpox-en-afrique-a-bondi-de-200-1068034688.html

En une semaine le nombre d'infections à la mpox en Afrique a bondi de 200%

22.863 cas d’infection ont été recensés en Afrique depuis 2024, a déclaré le 27 août Jean Kaseya, directeur de l'Africa CDC. 28.08.2024, Sputnik Afrique

Depuis le début de 2024, 622 décès ont été recensés. Au cours de la semaine dernière, près de 4.000 cas de maladie et 81 décès ont été enregistrés sur le continent. La majorité des cas d'infection et de décès surviennent en RDC. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus vulnérables.️Environ 380.000 doses de vaccins contre le virus ont été promises par l'UE et les États-Unis, a déclaré M.Kaseya. Cela représente moins de 15% des doses que les autorités ont déclarées nécessaires pour mettre fin à l'épidémie en RDC.La résurgence des cas de mpox en Afrique a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l’OMS le 14 août.

