Aliko Dangote n'est plus l'homme le plus riche d’Afrique, selon Bloomberg et Forbes

L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote est dépassé par le sud-africain Johann Rupert dans les classements des milliardaires établis par Forbes et Bloomberg. 28.08.2024, Sputnik Afrique

Au 28 août, le milliardaire Aliko Dangote était repassé derrière le sud-africain Johann Rupert, magnat de l'industrie du luxe.La dévaluation du naira, la monnaie nigériane, en serait la cause, selon les médias.Le roi nigérian du ciment occupe:Johann Rupert est classé 176e chez Forbes et 147e chez Bloomberg.Aliko Dangote avait perdu plusieurs milliards de dollars en raison de la forte dévaluation du naira amorcée en juin 2023.

