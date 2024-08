https://fr.sputniknews.africa/20240827/stockholm-met-fin-a-sa-presence-diplomatique-au-sahel-et-change-ses-priorites-en-afrique-1068027968.html

Le Danemark met fin à sa présence diplomatique au Sahel et change ses priorités en Afrique

La fermeture des ambassades danoises au Mali et au Burkina Faso signifie que Copenhague met fin à sa présence diplomatique au Sahel, avance auprès de Sputnik... 27.08.2024, Sputnik Afrique

Récemment, la diplomatie danoise a publié une nouvelle stratégie d'interaction avec les pays africains: le Danemark fermera ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, mais ouvrira ses représentations au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda. Le personnel et les ressources diplomatiques des ambassades en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana seront augmentées.“Les trois pays qui forment l’Alliance des États du Sahel ne font désormais plus partie des intérêts prioritaires de la politique étrangère danoise en Afrique”, résume Nikita Panine.Par contre, le pays européen sera désormais davantage axé sur la coopération économique plutôt que l’humanitaire, suggère l’expert. Il est peu probable que la situation récente au Mali concernant le soutien de Kiev aux groupes terroristes soit directement liée à ces changements, selon Nikita Panine.

