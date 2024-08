https://fr.sputniknews.africa/20240827/soudan-leffondrement-dun-barrage-fait-au-moins-60-morts-et-des-centaines-de-disparus-1068023139.html

Soudan: l'effondrement d'un barrage fait au moins 60 morts et des centaines de disparus

Soudan: l'effondrement d'un barrage fait au moins 60 morts et des centaines de disparus

Sputnik Afrique

Le barrage d'Arbaatt s'est effondré le 25 août dans l'est du Soudan, causant de fortes inondations qui ont fait au moins 60 morts, des centaines de personnes... 27.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-27T07:57+0200

2024-08-27T07:57+0200

2024-08-27T07:57+0200

soudan

barrages

effondrement

victimes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/0b/1045861835_0:0:2101:1182_1920x0_80_0_0_f61abc88492a0eee2d445d8364df8774.jpg

Le directeur de la Compagnie des eaux de l'Etat fédéral de la Mer Rouge, Omer Issa Tahir, cité par des médias, a précisé que l'effondrement du barrage avait dévasté des villages près de Port Soudan, la capitale de cet Etat. Il a souligné le besoin urgent d'interventions dans la zone de ce barrage et des villages environnants, insistant sur les risques de piqûres de scorpions ou de morsures de serpents pour ceux qui ont escaladé les montagnes pour échapper à la montée des eaux. "La priorité est d'évacuer les personnes piégées par les inondations", a indiqué M. Tahir, ajoutant que les équipes de sauveteurs cherchaient actuellement à les joindre. Les médias locaux ont indiqué que l'effondrement du barrage, dû à des fortes précipitations, avait provoqué des inondations d'eaux limoneuses, détruisant les villages proches et compliquant les efforts des sauveteurs. Ce barrage, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Port Soudan, avait une capacité de réservoir de 25 millions de mètres cubes d'eau et était l'une des principales sources d'alimentation en eau de la ville.

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, barrages, effondrement, victimes