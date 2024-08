https://fr.sputniknews.africa/20240827/minsk-accuse-les-forces-de-securite-polonaises-davoir-frappe-3-citoyens-camerounais-a-la-frontiere-1068030262.html

Minsk accuse les forces de sécurité polonaises d'avoir frappé 3 citoyens camerounais à la frontière

Trois citoyens camerounais ont expliqué avoir été battus par les forces de sécurité polonaises alors qu'ils demandaient l'asile, rapporte le Comité national... 27.08.2024, Sputnik Afrique

Les gardes-frontières biélorusses ont retrouvé deux hommes et une femme blessés et incapables de bouger, dans la région de Svislach, selon un communiqué du Comité national des frontières de Biélorussie.Les victimes ont expliqué avoir reçu des coups de pieds et de matraques sur leurs bras, jambes et sur leurs têtes, alors qu'ils demandaient l'asile sur le territoire polonais. Ils ont ensuite été poussés vers la Biélorussie.Les gardes-frontière biélorusses leur ont prodigué les premiers soins, appelé une ambulance et une équipe d'enquêteurs.

