https://fr.sputniknews.africa/20240827/la-russie-utilisera-lexperience-des-partenaires-des-brics-dans-le-domaine-de-lurbanisme-1068029585.html

La Russie utilisera l'expérience des partenaires des BRICS dans le domaine de l’urbanisme

La Russie utilisera l'expérience des partenaires des BRICS dans le domaine de l’urbanisme

Sputnik Afrique

La Russie utilisera l'expérience des partenaires des BRICS dans le domaine de l’urbanisme, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères dans un message... 27.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-27T18:15+0200

2024-08-27T18:15+0200

2024-08-27T18:15+0200

brics

moscou

sergueï lavrov

urbanisme

forum

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/1b/1068029409_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_2495e7e04be9bc3d058016f3ceafb1a0.jpg

"Nous sommes intéressés à utiliser l'expérience de nos amis. La pertinence de tels échanges mutuellement enrichissants est évidente", a avancé Sergueï Lavrov. Selon lui, la tendance mondiale vers une urbanisation rapide est observée. Pour cette raison, il faut "élaborer des politiques à long terme et bien pensées pour le développement durable des municipalités et la création d’un environnement urbain confortable pour tous les résidents".Alors que l’événement se tient dans la capitale russe, "les autorités de Moscou ont créé toutes les conditions pour un travail productif du forum", a-t-il soutenu. Plus de 5.000 délégués d'environ 500 villes à travers le monde sont venus pour participer au forum.

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, moscou, sergueï lavrov, urbanisme, forum