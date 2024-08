https://fr.sputniknews.africa/20240827/la-russie-a-tout-des-ingenieurs-africains-apprennent-la-technologie-spatiale-a-moscou-1068031646.html

"La Russie a tout": des ingénieurs africains apprennent la technologie spatiale à Moscou

Des ingénieurs africains participent à la première école spatiale d'été russe, organisée par l'Institut d'aviation de Moscou.

Commencée le 12 août, cette initiative implique 17 experts de l'Angola, du Mali, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. "La Russie a déjà acquis la technologie dont nous avons besoin", a déclaré à Sputnik Afrique un des participants. Il a également souligné l'importance de la création du Conseil de l'espace des BRICS, proposé par la Russie. "Une fois que nous aurons notre propre Conseil de l'espace des BRICS, nous pourrons avoir nos propres lois", espère le directeur principal de la technologie pour l'Armaments Corporation of South Africa. Selon lui, le potentiel de la technologie spatiale pour résoudre les problèmes liés à la Terre, tels que la pauvreté et le développement économique, est un élément clé de l'engagement de l'Afrique du Sud. M. Mojela a expliqué comment la surveillance spatiale peut être utilisée pour améliorer l'agriculture, détecter les incendies, les tremblements de terre et les inondations. L'université d'été a transformé les ingénieurs sud-africains. "C'est comme si Dieu répondait aux prières de l'Afrique", a déclaré M. Mojela, précisant que les ingénieurs sud-africains envisagent désormais d'adapter leurs projets pour tirer parti des technologies de pointe disponibles en Russie.

