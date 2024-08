https://fr.sputniknews.africa/20240827/kiev-se-prepare-a-utiliser-des-munitions-chimiques-selon-moscou--1068023520.html

Kiev se prépare à utiliser des munitions chimiques, selon Moscou

Les soldats ukrainiens "sont formés à l'utilisation de munitions chimiques pour les systèmes d'artillerie de fabrication occidentale", affirme le commandant...

Ainsi, "le 13 juillet, des informations ont été reçues concernant la livraison de munitions contenant des produits chimiques irritants" à un bataillon ukrainien, a fait savoir ce 27 août le lieutenant général Igor Kirillov.Ce mois, des substances très toxiques, contenant un mélange à base de nitrate de thallium ont été trouvées dans l'une des caches des forces armées ukrainiennes, selon lui. De plus, des mélanges tactiques de substances irritantes ont également été découverts."La communauté internationale doit prêter une attention particulière à ces questions, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques doit prendre des mesures immédiates pour contrôler le respect des dispositions de la convention par l'Ukraine et empêcher le développement, la production, le stockage et l'utilisation de armes chimiques", a-t-il déclaré.

