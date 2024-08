https://fr.sputniknews.africa/20240826/une-complicite-de-pays-qui-se-servent-de-lukraine-comme-un-paravent-1068018066.html

"Une complicité de pays qui se servent de l’Ukraine comme un paravent"

L’Onu a réagi à la saisine du Mali, du Niger et du Burkina Faso. L’organisation a refusé de condamner le soutien ukrainien aux terroristes dans le Sahel... 26.08.2024, Sputnik Afrique

«Une complicité de pays qui se servent de l’Ukraine comme un paravent» Sputnik Afrique L’Onu a réagi à la saisine du Mali, du Niger et du Burkina Faso. L’organisation a refusé de condamner le soutien ukrainien aux terroristes dans le Sahel reproché par ces trois pays de l’AES. Au micro de Sputnik Afrique, le Dr Aly, dit Agaly Wélé, vice-président du Bloc pour le Redressement et le développement du Mali a commenté cette réponse.

"C'est le paradoxe qui est très visible aujourd'hui et pour nous c'est une complicité de ces pays et l'Ukraine n'est qu'un paravent. Et ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Le fait que l'Ukraine amène à l'implication, pour moi c'est une guerre ouverte et c'est un paravent pour les autres que nous allons continuer à combattre.", a déclaré le Dr Aly, dit Agaly Wélé, vice-président du Bloc pour le Redressement et le développement du Mali.Retrouvez également dans ce numéro:- Mahamadou Sékou Keita, directeur de l’Institut géographique du Mali et Petrus Ngoako Mojela, Responsable des technologies au service des achats de l’armée sud-africaine sur la première école spatiale d’été pour les spécialistes africains organisée à Moscou.- Mahamadou Abdrahamane Zongoma, président d'honneur du CONAS, Moussa Garba et Daouda Mokaina chef des villages de Goudel et Sorey sur les inondations au Niger.- Le Pr Bonginkosi Emmanuel Blade Nzimande, ministre sud-africain des sciences, des technologies et de l’innovation sur la tenue de la 32e assemblée générale de l’Union astronomique internationale en Afrique du Sud.Pour en apprendre davantage, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

