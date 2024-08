https://fr.sputniknews.africa/20240826/un-nigerian-accuse-loffice-europeen-des-brevets-de-voler-sa-solution-au-changement-climatique-1068019997.html

Un Nigérian accuse l'Office européen des brevets de voler sa solution au changement climatique

Selon Olusegun Adeleye, l'OEB a détourné sa demande de brevet, l'empêchant ainsi de protéger sa technologie destinée à réduire les émissions de dioxyde de... 26.08.2024, Sputnik Afrique

L'inventeur nigérian, qui a consacré 29 ans au développement de cette solution, estime que l'OEB a privé d'immenses avantages lui-même ainsi que son pays. Ainsi, il estime que son invention aurait pu générer 1,5 milliard d'euros pour le Nigeria et créer des millions d'emplois. Cela aurait eu un effet significatif sur le développement économique et la réduction de la pauvreté. De plus, la technologie de M.Adeleye pourrait constituer une solution essentielle à la crise climatique mondiale. M.Adeleye a sollicité l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour l'aider à résoudre cette affaire. Il souligne que les actions de l'OEB constituent un "vol" et une "intimidation" en matière de propriété intellectuelle.

