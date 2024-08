https://fr.sputniknews.africa/20240826/telegram-diffuse-des-informations-qui-echappent-a-la-censure-us-pointe-un-politicien-francais-1068018892.html

Telegram diffuse des informations "qui échappent à la censure US", pointe un politicien français

Telegram diffuse des informations "qui échappent à la censure US", pointe un politicien français

Sputnik Afrique

"Telegram a permis d'avoir un narratif différent du narratif occidental sur ce qui se passe en Ukraine", a expliqué à Sputnik Afrique François Asselineau, de... 26.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-26T16:03+0200

2024-08-26T16:03+0200

2024-08-26T16:03+0200

opinion

telegram

pavel dourov

france

emmanuel macron

états-unis

israël

mark zuckerberg

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/0b/1044559577_0:88:1894:1153_1920x0_80_0_0_7b419ad0d3b2191d9ae596a35935a5db.jpg

Il n'exclut pas que cela fasse partie "des demandes, des preuves, des points qui ont motivé la décision française". De plus, M.Asselineau pointe une coïncidence "troublante" de cette interpellation avec la fuite de données sensibles du ministère israélien de la Justice. Ce dernier a fait l'objet de piratage et "l'État israélien essaie de faire tout son possible pour empêcher Telegram de diffuser ces informations", indique-t-il. Il note également la différence d'attitude envers les patrons de Facebook* et Telegram: "Monsieur Zuckerberg est complètement aligné sur le narratif atlantiste dans tous les domaines, lui, on ne lui cherche pas des noises". *Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

france

états-unis

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, telegram, pavel dourov, france, emmanuel macron, états-unis, israël, mark zuckerberg