https://fr.sputniknews.africa/20240826/legypte-nacceptera-pas-de-forces-israeliennes-a-sa-frontiere-avec-gaza-rapporte-la-presse-locale-1068021434.html

L'Égypte n'acceptera pas de forces israéliennes à sa frontière avec Gaza, rapporte la presse locale

L'Égypte n'acceptera pas de forces israéliennes à sa frontière avec Gaza, rapporte la presse locale

Sputnik Afrique

Le Caire, "a réitéré à toutes les parties qu'il n'accepterait aucune présence israélienne" le long du corridor de Philadelphie, a indiqué Al-Qahera News. 26.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-26T19:20+0200

2024-08-26T19:20+0200

2024-08-26T19:20+0200

égypte

israël

gaza

négociations

cessez-le-feu

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0a/1066469330_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_e6b83b20f4f90bb3ee1539d3b5af14cc.jpg

"L'Égypte gère la médiation" entre Israël et le Hamas "conformément à sa sécurité nationale", a déclaré au média une source proche du renseignement égyptien. Le contrôle de la bande de terre stratégique qui borde la frontière égyptienne fait partie des principaux points de discorde aux négociations pour obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. L'Égypte appelle Israël à retirer ses forces de la parcelle, alors que Tel Aviv souhaite y garder son contrôle. Les négociations, qui bénéficient de la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, n'ont pas permis de trouver un accord, même si Washington a déclaré le 23 août qu'il y avait des progrès.

égypte

israël

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

égypte, israël, gaza, négociations, cessez-le-feu