Le Président tunisien réalise un vaste remaniement ministériel

Le Président tunisien réalise un vaste remaniement ministériel

Sputnik Afrique

Le Président tunisien, Kaïs Saïed a procédé, dimanche, à un remaniement ministériel portant sur plusieurs portefeuilles dont ceux des affaires étrangères et de... 26.08.2024

Selon l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), le Président a nommé plusieurs nouveaux ministres dont Khaled Shili à la tête du ministère de la défense et Mohamed Ali Nafti au poste de ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger.Parmi les portefeuilles concernés par ce remaniement figurent ceux de la Santé, de l’économie et de la planification, des affaires sociales, du commerce et du développement des exportations, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de l’éducation.Le remaniement opéré a porté aussi sur les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports, du transport, du tourisme, des affaires religieuses et des affaires culturelles.Ce remaniement intervient après la nomination de Kamel Maddouri, en tant que Chef du gouvernement à la place de Ahmed Hachani, à quelques semaines des élections présidentielles, prévues le 6 octobre prochain.

