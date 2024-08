https://fr.sputniknews.africa/20240826/le-danemark-ferme-ses-ambassades-au-mali-et-au-burkina-faso-1068016212.html

Le Danemark ferme ses ambassades au Mali et au Burkina Faso

Le Danemark ferme ses ambassades au Mali et au Burkina Faso

Cette annonce a été faite le ministère danois des Affaires étrangères, ce 26 août. Une décision qui a été prise car "les conditions d’une coopération... 26.08.2024, Sputnik Afrique

Après la fermeture, ces pays seront pris en charge par Copenhague et par un nouveau représentant spécial pour le Sahel et la région des Grands Lacs, précise la diplomatie danoise🇩🇰 dans un communiqué.Le soutien aux populations de ces pays sera maintenu par le biais de l’aide humanitaire et d’un engagement continu en faveur du développement.Cependant, ce pays scandinave va ouvrir ses missions diplomatiques en Tunisie, au Sénégal et au Rwanda en 2025.

