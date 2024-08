Le concours international de photojournalisme Stenine 2024 annoncera ses lauréats en septembre

https://fr.sputniknews.africa/20240826/le-concours-international-de-photojournalisme-stenine-2024-annoncera-ses-laureats-en-septembre-1067982534.html

Le comité d'organisation du 10e concours international de photojournalisme Stenine dévoilera les gagnants lors d'une cérémonie solennelle qui se tiendra le 3 septembre 2024

En 2024, le jury international a sélectionné 32 jeunes photographes originaires de 10 pays parmi plus de 2.000 candidatures reçues de 36 pays. Les lauréats sont du Bangladesh, du Royaume-Uni, d'Espagne, d'Inde, d'Italie, de Chine, du Myanmar, de Russie, de Syrie et d'Afrique du Sud.Les œuvres des gagnants seront exposées au Musée d'histoire contemporaine de la Russie (Moscou, 21, rue Tverskaïa) jusqu'à la fin du mois de septembre.La cérémonie marquera également le début de la tournée traditionnelle de l'exposition des photos des gagnants du concours. Cette tournée internationale est déjà prévue en Éthiopie, en Serbie et en Argentine, et son itinéraire pourrait encore s'étendre.À propos du concoursLe concours international de photojournalisme Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C'est une plateforme destinée aux jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à tout ce qui est nouveau, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements autour de nous.Les partenaires médiatiques principaux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie) et la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie).Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et la radio Sputnik (international), la chaîne de télévision et le site RT (international), le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site du journal China Daily (Chine), le site The Paper (Chine), le réseau médiatique Al Mayadeen (Liban).À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie, le site d'information YOung JOurnalists (Russie), le site Russian Photo (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).

