Les forces ukrainiennes ont perdu plus de 1.900 soldats en 24 heures.

Dans la zone de responsabilité du groupement Centre, l'ennemi a perdu plus de 500 militaires et deux chars, alors que les unités russes ont continué leur avancée.

Le groupement Ouest a repoussé cinq contre-attaques, dont celles de la brigade Azov*. L'ennemi a perdu jusqu'à 510 militaires et 4 dépôts de munitions.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses, en infligeant à l'ennemi la perte de 630 soldats et d'un char Abrams de production US.