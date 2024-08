https://fr.sputniknews.africa/20240825/lethiopie-inaugure-deux-nouvelles-turbines-au-grand-barrage-de-la-renaissance--1068006455.html

L'Éthiopie inaugure deux nouvelles turbines au Grand barrage de la Renaissance

Les 3e et 4e turbines des déversoirs du barrage ont été ouvertes, libérant 2.800 mètres cubes d'eau supplémentaires par seconde, a déclaré le Premier ministre... 25.08.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, l’installation joue un rôle essentiel dans:Ce lancement contribuera à des améliorations significatives de la productivité agricole, de la production d'électricité et de l'utilisation des ressources dans la région, a souligné le ministre.La construction de ce barrage avait déjà déclenché un conflit de longue date entre l’Éthiopie et ses voisins en aval, le Soudan🇸🇩 et l’Égypte🇪🇬, sur l’accès et le contrôle de l’eau.

