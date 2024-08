https://fr.sputniknews.africa/20240825/les-terroristes-chasses-du-nord-du-mali-se-deplacent-vers-le-sud-de-la-zone-sahelienne-revele-rtn-1068012121.html

Les terroristes chassés du nord du Mali se déplacent vers le sud de la zone sahélienne, révèle RTN

Les terroristes chassés du nord du Mali se déplacent vers le sud de la zone sahélienne, révèle RTN

Sputnik Afrique

Ils s'orientent vers les forêts du nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo, attirés par cette zone difficile d'accès où ils peuvent se livrer à une...

Le commerce transfrontalier leur profite également à travers la circulation intense des personnes et des marchandises. En effet, les produits pétroliers arrivent au Mali et au Burkina à partir des ports situés sur la côte ivoirienne, note le média. Pour cette raison Abidjan avait installé à la frontière avec le Mali et le Burkina des bases militaires avec un contingent d'environ 2.500 soldats. De plus, une Académie internationale de lutte contre le terrorisme fonctionne à Jacqueville. L'établissement est cofinancé par l'Australie, l'UE, le Canada et la France, rappelle la chaîne.

