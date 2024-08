https://fr.sputniknews.africa/20240825/lequipe-de-telegram-reagit-a-larrestation-de-pavel-durov-en-france-1068012456.html

L'équipe de Telegram réagit à l'arrestation de Pavel Durov en France

L'équipe de Telegram réagit à l'arrestation de Pavel Durov en France

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, l'équipe indique qu'il est "absurde de considérer que la plateforme ou son propriétaire sont responsables des abus... 25.08.2024, Sputnik Afrique

"Durov n'a rien à cacher et il voyage souvent à travers l'Europe", constate l'équipe.La plateforme "est conforme aux lois de l'UE", et sa modération "répond aux normes de l'industrie et est constamment améliorée", souligne-t-elle.Les collègues de Pavel Durov espèrent "une résolution rapide de cette situation". La justice française estime pour sa part que l’absence de modération, de coopération avec les forces de l’ordre et les outils proposés par Telegram rendent M.Durov complice de trafic de stupéfiants, d’infractions pédocriminels et d’escroquerie.Plus tôt dans la journée, Edward Snowden a accusé Emmanuel Macron d'avoir pris le fondateur de Telegram en otage.

