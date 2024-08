https://fr.sputniknews.africa/20240825/la-capitale-guineenne-ravagee-par-de-fortes-inondations---images-1068005262.html

La capitale guinéenne ravagée par de fortes inondations - images

Au moins une personne a trouvé la mort pendant les intempéries le 24 août à Conakry, une autre est portée disparue. Plus de 17.000 habitants ont été touchés. 25.08.2024, Sputnik Afrique

Les secours ont pu sauver 306 personnes, écrivent des médias locaux.Selon un bilan provisoire fourni par l’Agence nationale de gestion des crises et catastrophes humanitaires (ANGUCH), les inondations ont affecté 3.437 ménages, soit un total de 17.185 personnes, parmi lesquelles 39% d’hommes, 45% de femmes et 17% d’enfants de moins de 10 ans.Les inondations sévissent dans plusieurs autres pays africains dont le Niger, le Mali et le Tchad causant de nombreux endommagements et affectant des milliers de ménages.

