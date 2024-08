https://fr.sputniknews.africa/20240825/durov-arrete-loccident-veut-les-informations-sur-loperation-speciale-selon-un-proche-dassange-1068007841.html

Durov arrêté: l'Occident veut les informations sur l'opération spéciale, selon un proche d'Assange

Sa mise en garde à vue en France s'explique par l'envie de mettre la main sur l'ensemble des échanges de la hiérarchie militaire russe en passant "par une... 25.08.2024, Sputnik Afrique

Même si l'Occident a utilisé Telegram par le passé comme outil de déstabilisation dans des pays favorables à la Russie, l'accès à la messagerie reste l'objectif ultime de la détention de son patron, insiste l'élu. Il espère que l'entrepreneur franco-russe restera aussi fort que Julian Assange et résistera à la pression qu'il subira probablement dans les jours et les semaines à venir. Pavel Durov, PDG de Telegram, a été arrêté à l’aéroport du Bourget le 24 août à la descente de l'avion arrivé d'Azerbaïdjan. Il lui est reproché l’absence de modération et de coopération qui le rendent potentiellement complice de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et d’escroquerie.

