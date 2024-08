https://fr.sputniknews.africa/20240825/des-militaires-russes-montrent-un-blinde-suedois-capture-en-trophee--1068008547.html

Des militaires russes montrent un blindé suédois capturé en trophée

Des militaires russes montrent un blindé suédois capturé en trophée

Sputnik Afrique

Ce véhicule de combat d’infanterie CV90 a été détruit près de Tchassov Yar sur l’axe d’Artiomovsk, raconte l'un d'entre eux à Sputnik. 25.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-25T14:40+0200

2024-08-25T14:40+0200

2024-08-25T14:40+0200

donbass. opération russe

artiomovsk (bakhmout)

otan

suède

opération militaire

trophée

ukraine

militaires russes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/19/1068008378_0:158:1024:734_1920x0_80_0_0_34ee10ed0e91b2171c25ebdf3fed0f46.jpg

À l’intérieur, des munitions de type OTAN ont été retrouvées et le carnet d’un membre de l’équipage.La dernière note est datée du 21 juillet 2023, ce qui suggère qu’il s’agissait de la dernière mission de combat du véhicule.Selon les plaques d’immatriculation, ce CV90 a été fabriqué en 2003. En 2023, la Suède a fourni 50 véhicules CV90 à l'Ukraine.En décembre dernier, Stockholm et Copenhague ont convenu d’en fournir conjointement à Kiev un lot supplémentaire d'une valeur de plus de 263,5 millions de dollars.

artiomovsk (bakhmout)

suède

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

artiomovsk (bakhmout), otan, suède, opération militaire, trophée, ukraine, militaires russes